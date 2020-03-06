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`Girişimcilik, kalkınma hızını doğrudan etkiliyor`

06.03.2020 11:20

Son güncelleme : 06.03.2020 11:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye`yi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmak istediklerini belirterek, "Girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücü, kalkınma hızını doğrudan etkiliyor" dedi.



AA

AA muhabirinin, Girişimcilik Haftası dolayısıyla derlediği bilgilere  göre, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde temel politika  bileşenlerinden biri olarak belirlenen girişimcilik konusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşları, ekosistemdeki aktörleri çeşitli  mekanizmalarla teşvik ediyor.

"Geleneksel Girişimci Programı" ile kuruluş ve performans desteği  olarak 60 bin liraya kadar katkı veren KOSGEB, "İleri Girişimci Programı" ile de  bunların yanında teknoloji düzeylerine göre desteklerle danışmanlık hizmetleri  için 370 bin liraya kadar finansman sağlıyor.

Performans desteği kapsamında girişimcilerin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda, her bir performans  döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.

Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında, bugüne kadar 4 bin  735 işletmeye 28,9 milyon lira, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında ise 2  bin 996 işletmeye 155,2 milyon lira kaynak aktarıldı.

TÜBİTAK'TAN, FİKİR AŞAMASINDAN PAZARA KADAR DESTEK

TÜBİTAK, "1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)" ile  girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve  nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri  için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini destekliyor.

Program kapsamında girişimcilere eğitim verilirken, sanayi deneyimi  olan rehberlerle girişimciye teknik, ticari ve idari konularda katkı da  sağlanıyor. Programda desteklenmeye hak kazanan girişimlere personel, teçhizat ve  hizmet alımı gibi giderleri için 200 bin liraya kadar hibe veriliyor.

BİGG ile desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin 1229 projesine, 2019  fiyatlarıyla yaklaşık 200 milyon liralık kaynak aktarıldı.

Öte yandan AR-GE ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalar, çeşitli  vergi indirimleri ve istisnalardan faydalanıyor. Teknoparklarda yer alan  firmalar, vergisel avantajların yanı sıra, mentorluk, iş eşleştirmeleri,  ticarileşme ve ihracat destekleri gibi devlet desteklerinden yararlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle TÜBİTAK TEYDEB bünyesinde  hayata geçirilen "Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı" kapsamında  kurulacak 5 girişim sermayesi fonunun, yatırımcılardan getireceği kaynaklarla,  ilk kapanışta yaklaşık 630 milyon lira, son kapanışta ise 1,1 milyar lira toplam  fon büyüklüğüne ulaşması ve yaklaşık 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişime  yatırım yapması öngörülüyor.

"GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON, KALKINMA HIZINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA muhabirine, Türkiye'yi kritik  teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmak  istediklerini belirterek, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gücünün,  kalkınma hızını doğrudan etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir potansiyele  sahip olduğuna dikkati çeken Varank, "Filiz girişimlerde yenilik yapma iştahı  oldukça yüksek. Biz de bakanlık olarak sunduğumuz desteklerle bu iştahı kalıcı  hale getiriyoruz. Bu firmalarımızın başarıları ve geliştirdikleri yenilikçi  ürünler, uluslararası basının da sıklıkla dikkatini çekiyor. Ekosistemde yer alan  tüm aktörlerin, sunduğumuz teşvikleri en iyi şekilde değerlendirmesini  arzuluyoruz." diye konuştu.

"GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Mevcut durumda Türkiye'de girişimciliğin neredeyse tamamen kamu  tarafından desteklendiğini dile getiren Varank, "Ancak bu sürdürülebilir ve  sağlıklı bir yapı değil. Özel sektörün de buradaki potansiyeli en iyi şekilde  değerlendirip, risk alması lazım. Bu manada birlikte iş yapma kültürünün, özel  sektöre hakim olmasını istiyoruz." dedi.

Varank, gelecek dönemde girişimcilik ekosistemini daha etkin bir  yapıya kavuşturmak için somut adımlar atacaklarını vurgulayarak, şunları  kaydetti:

"Okullarda, iş yerlerinde ve teknoparklarda açık inovasyon  yaklaşımının öğretilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Erken dönem girişimciler  için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi uygulamaları geliştirmek istiyoruz. Melek yatırımcı sayısı ve etkinliğini artırarak, kitlesel fonlamanın kullanımını  yaygınlaştıracağız."





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