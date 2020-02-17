GM`den flaş karar! Fabrikayı satışa çıkardı













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GM'nin bu adımları, kârsız pazarlardan çekilmesini hızlandırarak ABD, Çin, Latin Amerika ve Güney Kore'ye daha bağımlı hale getirecek. Ayrıca Güneydoğu Asya'da büyüme politikasının sonunun geldiğini de gösterecek.Fabrika kapatma kararlarında şirket, bu ay yaptığı analist toplantısını izledi. Toplantıda şirket yönetimi yeniden yapılanma sonucu Çin dışındaki operasyonların orta tek haneli kâr marjlarına sahip olacağını ve iki yıl öncesine kıyasla "2 milyar dolarlık bir iyileşme" sağlayacağını belirtmişti.GM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra dün gece yaptığı açıklamada, GM'nin amacını "güçlü getiri sağlamak için doğru stratejilere sahip olduğumuz pazarlara odaklanmak ve özellikle mobilitenin geleceğinde büyümeyi sağlayacak küresel yatırımlara öncelik vermek" olarak ifade etti.GM'nin 2015'te başlattığı Asya'dan çekilme politikasının bir devamı olan bu değişiklikler, GM'ye nakit ve gayri nakdi olarak 1.1 milyar dolara mâl olacak. Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaklaşık 600 kişi işten çıkarılacak, Tayland'daki satıştan yaklaşık 1,500 kişi etkilenecek.Barra, 2014'te göreve gelmesinden bu yana küresel çapta ve yüksek hacimde satış yapan bir üretici olmak yerine yüksek kâr marjı yakalamaya öncelik veriyor.GM, 2017 yılında Avrupa'daki Opel ve Vauxhall markalarını Peugeot SA'ya sattı ve Güney Afrika ile diğer Afrika pazarlarından çıktı. GM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra, o zamandan beri Vietnam, Endonezya ve Hindistan'dan çıkmaya da karar verdi.Çin'in en büyük SUV üreticilerinden biri olan ve Ocak ayında GM'nin Hindistan fabrikasını satın alma kararı alan Great Wall, Tayland fabrikasını da satın almak üzere GM ile anlaştığını bugün açıkladı.