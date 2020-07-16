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Goldman Sachs global ekonomide daralma bekliyor

16.07.2020 10:47

Son güncelleme : 16.07.2020 10:57
Goldman Sachs, global ekonominin bu yıl yüzde 3,4 daralmasını bekliyor.



Goldman Sachs, global ekonominin bu yıl yüzde 3,4 daralmasını beklediğini bildirdi. Bu, 2020'yi 2008-2009 global finansal krizinden bu yana global ekonominin gördüğü en zayıf yıl yapacak.

Bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 4,6 daralacağını tahmin eden Goldman Sachs, Euro Bölgesi için daralma beklentisini ise yüzde 9,4 olarak ortaya koydu.

Yaptığı değerlendirmede, cari aktivite göstergesinin Ocak ortasından Nisan ortasına kadar yüzde 17 düşen global GSYH'nin bu düşüşün yarısından fazlasını geri aldığına işaret ettiğini de belirten Goldman Sachs, "Global aktivitenin, dünya virüs ile yaşamayı öğrendikçe, virüse ilişkin gelişmeler kontrol tedbirlerinin yeniden uygulamaya konmasına yol açmadıkça, toparlanmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.




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