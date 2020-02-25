Goldman Sachs`tan ABD ekonomisi için büyüme tahmini















Goldman Sachs, koronavirüs salgını nedeniyle ABD ekonomisi için 2020 ilk çeyrek GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Daha önce ABD ekonomisi için ilk çeyrek büyüme tahminini yüzde 1,4 olarak açıklamış olan Goldman Sachs, koronavirüsün global ekonomiyi daha ağır etkileyeceği öngörüsü ile bu beklentisini yüzde 1,2'ye indirdi.ABD ekonomisi 2019 4'ncü çeyrekte yüzde 2,1 ve 2019'un tamamında yüzde 2,3 büyümüştü.Goldman Sachs'ın baş ABD ekonomisti Jan Hatzius yaptığı değerlendirmede, "Koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar riskler açık bir şekilde aşağı yönlü. Potansiyel üretim kısıntısı açıklayan şirket sayısında artış ikinci çeyrekte veya sonrasında tedarik zinciri aksamalarına yol açabilir" diye konuştu.Koronavirüs salgınını kontrol altına alınması halinde kaybedilen ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte telafi edileceğini öngören Goldman Sachs, ABD ekonomisinin 2'nci çeyrekte yüzde 2,7 büyüyebileceğini belirtti.