ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, 100 milyon dolar ile Aydem Enerji finansmanının bir parçası oldu.
Goldman Sachs`tan Aydem Enerji`ye 100 milyon dolar finansman
27.05.2020 11:31
Son güncelleme : 27.05.2020 12:12
DHA
Şirketten yapılan açıklamaya göre Goldman Sachs, Aydem Enerji'nin finansmanına, 100 milyon dolar
tutarında 8 yıl vadeli destek sağladı.
Açıklamada, "Aydın, Denizli ve Muğla illerinde üç milyon müşterisine hizmet sunan şirket, bu finansman ile müşterilerinin kesintisiz ve güvenli elektriğe ulaşması için yatırım yapacak" denildi.
Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, "Şirket olarak, faaliyetlerimiz ile ilgili temel ilkemiz insana ve topluma değer katmak. İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü koşullar bu görevimizin hassasiyetini ve hayati önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu anlaşma üzerinden sağlanan finansmanla, ADM elektrik dağıtım bölgesindeki üç milyon müşterimizin yaşamına değer katmayı ve hizmet kalitemizi yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.
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