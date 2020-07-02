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Goldman Sachs`tan petrol açıklaması

02.07.2020 10:17

Son güncelleme : 02.07.2020 10:21
ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, petrol piyasasındaki toparlanmanın 2022`de gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.



AA

Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, küresel petrol talebinin  yeni tip corona virüs (Kovid-19) öncesi seviyesine dönmesinin en erken 2022'de  olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, dünya genelinde ulaşımın artması ve altyapı harcamalarının  desteklenmesiyle küresel petrol talebinin ancak 2022'de Kovid-19 öncesi seviyeye  çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 8 azalacağı, gelecek yıl ise yüzde 6 yükseleceği öngörülen raporda, petrol piyasasındaki  toparlanmanın 2022'de gerçekleşeceği  tahmin edildi.

Bu ay küresel petrol talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12  düşük olduğuna işaret edilen raporda, Çin ve Hindistan gibi büyük Asya  ekonomilerindeki toparlanmanın ise petrol talebini yükselttiği vurgulandı.

Raporda, dünya genelinde ülkelerin karantina önlemlerini yumuşattıkça  benzin ve diğer yakıtların talebinin artacağı, jet yakıtı tüketiminin ise hava  yolu taşımacılığından tüketici güvenine bağlı olduğunun altı çizildi.

Öte yandan raporda, ikinci bir Kovid-19 dalgasının küresel petrol  talebini ve tüketimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Goldman Sachs, Brent türü ham petrolün varil fiyatının yakın dönemde  35 dolar olmasını, 2022'de ise 55 dolara ulaşmasını öngörüyor.




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