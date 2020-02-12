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Google`den 2,42 milyar avroluk cezaya itiraz

12.02.2020 16:11

Son güncelleme : 12.02.2020 16:11
Teknoloji şirketi Google`nin Avrupa Birliği`nin (AB) verdiği 2,42 milyar avroluk para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları başladı.

 - AB, Google'ye  arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini  kötüye kullandığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı
 
  
 
    BRÜKSEL (AA) -  
 
 
 
 
 
    Google'nin AB'nin para cezasına karşı açtığı dava, merkezi  Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı  içinde yer alan Genel Mahkeme'de görülmeye başlandı.
 
    
 
    Söz konusu dava duruşmalarının 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
 
  
 
 
 
 
 
   
 
    -Ceza hakkında
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    AB, Google'ye arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj  sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.
 
    
 
    AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini  suistimal ettiği gerekçesiyle Google'ye  2,42 milyar avroluk para cezası vermiş,  arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını  talep etmişti.
 
    
 
    Google, söz konusu cezayı temyize götüreceğini açıklamıştı.
 
    
 
    AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir  durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.
 
    
 
    AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına  aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları  uyguluyor.
 
    
 
    
 
  
 
    Muhabir : Ata Ufuk ŞekerYayınlayan : Cevat Kışlalı  
 
 12.02.2020 15:30:44





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