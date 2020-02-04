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Google`ın sahibi Alphabet`in gelirleri yükseldi

04.02.2020 13:10

Son güncelleme : 04.02.2020 13:10
Google`ın sahibi Alphabet`in gelirleri 2019 yılında, önceki yıla göre yüzde 18.3 düzeyinde artış ile 161.86 milyar dolara tırmandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıllık bazda hisse başına kazançlar da yüzde 12.5 artışla 49.16 dolara yükseldi.



DHA

Buna göre, Alphabet'in mali yılının dördüncü çeyreğindeki gelirleri de yüzde 17.3 artışla 46.07 milyar dolara yükseldi.

Alphabet dördüncü çeyrekte 10.57 milyar dolar, hisse başına 15.35 dolar kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 8.95 milyar dolar, hisse başına 12.77 dolar olmuştu. Dördüncü çeyrekte gelirler ise yüzde 17.3 artışla 46.08 milyar dolar oldu.

Analistler hisse başına 12.53 dolar kar ve 46.94 milyar dolar gelir bekliyorlardı.







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