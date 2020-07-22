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Gram altın 410 lirayı gördü

22.07.2020 07:36

Son güncelleme : 22.07.2020 07:38
Gram altının fiyatı ons altındaki yükselişle beraber yeni rekor kırdı. Gram altın 410 liraya kadar yükseldi.



Gram altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altına talep her geçen gün artınca fiyatlar da yükselişe geçti.

Altının onsu 1866 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki yükseliş ise gram altının da fiyatını yukarı çekti.

Dün güne 404 lira seviyesinden başlayan gram altın, 410 lirayla rekor tazeledi.

Ons altın ise gün içinde en düşük 1839 dolar, en yüksek 1866 dolar seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın ise 670 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

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Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 14,55  
Altın Gr. 404 404 3,37  
Cumhuriyet 2.625 2.647 23,80  
Tam 2.704 2.716 24,50  
Yarım 1.313 1.329 12,00  
Çeyrek 658 665 6,00  
Gümüş.Ons 22,34 22,39 1,07  
Gümüş Gr. 4,91 4,91 0,25  
B. Petrol 44,14 44,14 -0,18  
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