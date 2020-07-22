Gram altın 410 lirayı gördü

Gram altın
fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altına talep her geçen gün artınca fiyatlar da yükselişe geçti.
Altının onsu 1866 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki yükseliş ise gram altının da fiyatını yukarı çekti.
Dün güne 404 lira
seviyesinden başlayan gram altın, 410 lirayla rekor tazeledi.
Ons altın ise gün içinde en düşük 1839 dolar, en yüksek 1866 dolar
seviyesine ulaştı.
Çeyrek altın ise 670 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
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