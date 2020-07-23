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Gram altın bugün ne kadar oldu?

23.07.2020 11:06

Son güncelleme : 23.07.2020 11:20
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 412,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 679 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor.



AA

Altının ons fiyatı dün günü, yüzde 1,6 yükselişle 1.871,8 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 2 değer kazanan  gram altın 412,4 lirayla rekor kapanış yaptı.

Yeni güne de yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu  413,1 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın  yüzde 0,1 üzerinde 412,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 679 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor.

Yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı,  şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1.875 dolarla Eylül  2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını  yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını  kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz  kararı, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de  haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden  analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların  direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini  söyledi.




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Riyal 1,8206 1,8297 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.879 7,35  
Altın Gr. 413 413 0,64  
Cumhuriyet 2.683 2.707 9,60  
Tam 2.763 2.778 9,90  
Yarım 1.341 1.359 4,90  
Çeyrek 673 680 2,50  
Gümüş.Ons 22,95 23,00 -0,03  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 -0,06  
B. Petrol 44,52 44,52 0,24  
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