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Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

11.02.2020 10:53

Son güncelleme : 11.02.2020 10:54
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 304,2 lira seviyesinde bulunuyor.



AA

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer  kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 304,3 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45  itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 304,2 liradan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.023  liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3  düşüşle 1.570 dolardan işlem görüyor.

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine  karşın Çin'de ekonomi yönetiminin likiditeyi artırıcı önlemler alması ve ABD'de  beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin, görece riskli varlıklara talebi  artırdığını söyledi.

Artan risk iştahına paralel altının ons fiyatının sınırlı da olsa  gerilediğini belirten analistler, gram altında ise Suriye'ye ilişkin gelişmelerin  dolar kurunu yukarı yönlü desteklemesinin etkisiyle kayıpların daha sınırlı  kaldığını ifade etti.

Bugün, İngiltere'de 4. çeyrek büyüme ve sanayi üretimi ile ABD Merkez  Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun takip edileceğini  bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575  doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının  izleneceğini kaydetti.





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