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Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

12.02.2020 11:00

Son güncelleme : 12.02.2020 12:26
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 302,3 lira seviyesinde bulunuyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel günü yüzde 0,3  değer kaybıyla 303,4 liradan tamamladı. Bugüne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.25 itibarıyla 302,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.038 liradan  satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3  azalışla 1.564,3 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün  Kongre'de gerçekleştirdiği sunumun ardından dolar endeksinin 99 sınırına kadar  yükseldiğini, bu durumun altının ons fiyatında satış baskısı yarattığını ifade  etti.

Gram altın tarafında ise Suriye ile ilgili gelişmelerin yön açısından  belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, bugün Brüksel'de  düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan gelecek haberler ve Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atılacak adımları paylaşacağı konuşmasının  takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan  altının onsunda 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu  belirterek, gram altında ise 300-305 lira bandının izlenmeye devam edileceğini  söyledi.





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