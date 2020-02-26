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Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

26.02.2020 10:26

Son güncelleme : 26.02.2020 10:26
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 325,2 liradan çeyrek altın ise 531 liradan alıcı buluyor. cumhuriyet altını ise 2.194 TL`den işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel gün içinde 319,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 323,7 liradan tamamladı.



AA

Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.00  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 325,2 liradan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.180  liradan satılıyor.

Dün, 1.627 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bugün Asya  piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.646 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün koronavirüs (Kovid-19) için aşı ve tedavi konusunda  ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle altının ons fiyatında  sert düşüş yaşandığını ancak Asya piyasalarında tekrar yukarı yönlü hareketlerin  görüldüğünü ifade etti.

Virüsün Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi  sonucu artan risk algısı nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketlerin  yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların  direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 15,15  
Altın Gr. 325 325 2,33  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,08 18,12 0,20  
Gümüş Gr. 3,58 3,58 0,04  
B. Petrol 54,26 54,26 0,00  
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