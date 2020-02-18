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Gram altın yönünü yukarı çevirdi! İşte son durum

18.02.2020 10:01

Son güncelleme : 18.02.2020 11:36
Çin`deki Covid-19 salgını endişeleri ardından yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatları yükseldi. Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 309,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı`da çeyrek altın 508 lira, Cumhuriyet altını da 2.075 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,2 azalışla 307,4 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 309,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 508 lira, Cumhuriyet altını da 2.075 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde  1.587,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin  sayısının 1.869'a yükseldiğini belirterek, Apple'ın salgın nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesinin de ekonomik aktiviteye ilişkin  endişeleri artırdığını kaydetti.

Çin'deki yeni tip koronavirüsün etkilerinin bugün açıklanacak bazı  makroekonomik verilerde gözlemleneceğini, bu nedenle piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade eden analistler, Suriye'deki gelişmelerin de risk algısını  görece artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589  dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 305-310 lira  bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.




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Cumhuriyet 2.038 2.068 3,00  
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