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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte fiyatlar...

24.02.2020 09:06

Son güncelleme : 24.02.2020 16:51
Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından saat 16.25 itibarıyla 331 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 543 lira, Cumhuriyet altını da 2.241 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları tarihi zirvede seyrini sürdürürken altın yatırımı olan vatandaşlar ne yapmalı? Şu an piyasanın çok fazla oynadığını belirten Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk milliyet.com.tr`ye yaptığı açıklamada, "Şu an altın yatırımcıları için kenarda beklemek en doğrusu. Çünkü altında öngörülebilirlik sıfır. Çin`den ve dünyadan gelen haberler piyasayı aniden değiştirebiliyor. Böyle dönemlerde altın satmak da almak da risk. Kenarda beklemek en doğrusu. " dedi.



UZMANPARA/AA

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 16.25  itibarıyla 331 liradan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 543 lira, Cumhuriyet altını da 2.241 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek  seviyesi olan 1.679,70 seviyesini görmesi sonrasında, 1.675 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınının başta Güney Kore, İtalya  ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik  beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen  altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.

Analistler, artan risk algısıyla altının ons fiyatında bugün 1.679,70 doların görüldüğünü, aynı zamanda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ettiğini kaydetti.

Yurt içinde altının gram fiyatının 330 lira ile rekor kırmasının arkasında hem dolar hem de ons bazlı yükselişin olduğuna dikkati çeken  analistler, veri ve haber akışının fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını  söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt  dışında Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi  ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek,  teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram  altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ALTININ KİLOGRAMI 333 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 333 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 323 bin 500 lira, en yüksek 333 bin 900  lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde  3,57 artışla 333 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 303 milyon  460 bin 280,42 lira, işlem miktarı ise 3.971 kilogram oldu. Tüm metallerdeki  toplam işlem hacmi ise 1 milyar 314 milyon 260 bin 253,83 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has  Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank, Demas Kuyumculuk ve Özak  Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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Riyal 1,6362 1,6444 % 1,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.678 33,50  
Altın Gr. 332 332 9,83  
Cumhuriyet 2.207 2.241 75,00  
Tam 2.192 2.246 63,91  
Yarım 1.059 1.087 30,92  
Çeyrek 531 543 15,45  
Gümüş.Ons 18,70 18,75 0,22  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,08  
B. Petrol 55,70 55,70 -2,24  
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