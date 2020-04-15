Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.
Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücretlere düzenleme
15.04.2020 09:44
Son güncelleme : 15.04.2020 09:44
AA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar"da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda düzenlemeler yapıldı.
Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücrette esas alınacak gösterge rakamlarına ilişkin tabloda yeni sistemle getirilen bazı unvanlara uygun güncellemeye gidildi.
Bu kapsamda, bakan
yardımcısı, genel müdür, rehberlik ve teftiş başkanı için 15 bin, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, gümrük ve dış ticaret bölge müdürü için 13 bin, gümrük ve dış ticaret bölge müdür yardımcısı, gümrük müdürü ve şube müdürü için 2 bin, gümrük müdür yardımcısı, şef ve muayene memuru için de 1500 gösterge rakamı uygulanacak.
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
0
En Düşük
0
18:056,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8375
En Düşük
6,8079
18:057,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4973
En Düşük
7,4578
18:05378,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,48
|Açılış
|: 378,28
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
377,38
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|3,74
|8.923.054
|% 0,00
|
|MARKA
|1,21
|4.475.097
|% 0,00
|
|MAVI
|40,30
|27.191.568
|% 0,00
|
|INFO
|5,41
|11.419.612
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,31
|11.862.723
|% 0,00
|
|EGSER
|3,74
|8.923.054
|% 0,00
|
|MARKA
|1,21
|4.475.097
|% 0,00
|
|MAVI
|40,30
|27.191.568
|% 0,00
|
|INFO
|5,41
|11.419.612
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,31
|11.862.723
|% 0,00
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 0,00
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 0,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 0,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 0,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5742
|8,6172
|% -0,07
|
|Frank
|7,0706
|7,1132
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8112
|1,8203
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.723
|-4,78
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.482
|2,20
|
|Tam
|2.489
|2.554
|2,20
|
|Yarım
|1.211
|1.243
|1,10
|
|Çeyrek
|607
|622
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,24
|
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