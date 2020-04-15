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Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücretlere düzenleme

15.04.2020 09:44

Son güncelleme : 15.04.2020 09:44
Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.



AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin  Esaslar"da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda düzenlemeler yapıldı.

Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücrette esas alınacak  gösterge rakamlarına ilişkin tabloda yeni sistemle getirilen bazı unvanlara uygun  güncellemeye gidildi.

Bu kapsamda, bakan yardımcısı, genel müdür, rehberlik ve teftiş  başkanı için 15 bin, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, gümrük ve dış ticaret  bölge müdürü için 13 bin, gümrük ve dış ticaret bölge müdür yardımcısı, gümrük  müdürü ve şube müdürü için 2 bin, gümrük müdür yardımcısı, şef ve muayene memuru  için de 1500 gösterge rakamı uygulanacak.






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