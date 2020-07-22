Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları yedi yılın zirvesine tırmandı. Gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü.
Gümüş yedi yılın zirvesine yükseldi
22.07.2020 15:29
Son güncelleme : 22.07.2020 15:48
DHA
Güvenli liman arayışıyla, hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalardaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15'i buldu.
Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzrine yükseldi. 13 Temmuz'da gram başına 4.20 lira
olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.02 liraya kadar çıktı.
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|Euro
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