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Gümüş yedi yılın zirvesine yükseldi

22.07.2020 15:29

Son güncelleme : 22.07.2020 15:48
Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları yedi yılın zirvesine tırmandı. Gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü.



DHA

Güvenli liman arayışıyla, hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalardaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15'i buldu.

Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzrine yükseldi. 13 Temmuz'da gram başına 4.20 lira olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.02 liraya kadar çıktı.




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