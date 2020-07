Günde ortalama 7 saat internette geçiyor













Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, We Are Social/Hootsuite'in "Digital 2020" raporundaki verilere göre, dünyadaki 7,8 milyar insanın 4,57 milyarının internet kullanıcısı olduğunu belirtti.Cep telefonu kullanıcı sayısının 5,16 milyar kişi ve yüzde 66 yaygınlığa ulaştığını ifade eden Atalay, "Sosyal medya kullanıcı sayısı ise son 1 yılda yüzde 8'den fazla artarak 3,81 milyara ve yüzde 49 yaygınlığa ulaşmış olup 2020 sonuna kadar dünya nüfusunun yarısının sosyal medya kullanıcısı olması beklenmektedir." dedi.Atalay, uyku için günde yaklaşık 8 saat çıkarıldığında, kalan sürenin yüzde 40'ından fazlasının internette ya da sosyal medyada harcandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bu süreler ülkeden ülkeye değişlik göstermektedir, örneğin Filipinler’de günlük çevrim içi harcama 9 saat 45 dakika iken, Japonya'da 4 saat 22 dakikadır. 'Sanal Evren' de denilen internet dünyasında üretilen, paylaşılan ve saklanan veri büyüklüğü olağanüstü hızla artıyor. 2005'te 0,1 Zetabyte olan sanal evrenin büyüklüğü 2013'te 4,4 Zetabyte'a çıktı, 2020'de ise 10 kat artışla 44 Zetabyte büyüklüğe ulaşması bekleniyor."Atalay, Türkiye'de internet kullanıcı sayısının 62,7 milyon kişiye ulaştığına dikkati çekerek, ülke nüfusunun yüzde 75,3'ünün internet kullandığını kaydetti.Bu oranın erkeklerde yüzde 81,8, kadınlarda ise yüzde 68,9'u bulduğunu anlatan Atalay, son 10 yıldaki verilere göre Türkiye'de internet kullanımının her yıl arttığını vurguladı."İnternette geçirilen sürenin dünya ortalaması günlük 6 saat 43 dakika, Türkiye'de ise bu süre 7 saat 29 dakikayı buluyor." diyen Atalay, 16-64 yaş aralığı incelendiğinde Türkiye'nin internette geçirilen süre açısından 42 ülke arasında 12'inci sırada yer aldığını söyledi.Atalay, Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:"Dünyada en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook 1'inci, YouTube 2'nci ve WhatsApp 3'üncü sırada bulunuyor. Instagram 6'ncı, TikTok 7'nci, Snapchat 12'nci, Twitter ise 13'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'de internet kullanıcılarının en fazla ziyaret ettiği siteler arasında YouTube 2'nci, Facebook 3'üncü, Twitter 5'inci, Instagram 6'ncı, Netflix 16'ncı sırada bulunuyor.Facebook’u dünya çapında 1,95 milyar kişi, Türkiye'de 37 milyon kişi kullanıyor. Türkiye, dünya sıralamasında Facebook'un en fazla kullanıldığı 10'uncu ülke. Twitter dünya çapında 340 milyon kişi tarafından kullanılıyor, Türkiye ise yaklaşık 38 milyon kullanıcı ile dünyada 6'ncı sırada."Atalay, Türkiye'de Instagram'ın 38 milyon, Snapchat'in ise 7,7 milyon kullanıcısı olduğunu belirterek, "Film izleme platformu Netflix'in 2020 Nisan ayı itibarıyla dünyadaki abone sayısı 183 milyon. Türkiye'de ise ücret ödeyen 1,5 milyondan fazla abonenin olduğu tahmin ediliyor. Dünya genelinde sosyal medyada günde ortalama 2 saat 24 dakika, Türkiye'de ise günlük ortalama 2 saat 51 dakika harcanıyor." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de 16-64 yaş grubunun sosyal medyada geçirdiği süre açısından 46 ülke arasında 15'inci sırada yer aldığına dikkati çeken Atalay, "Bu gruptaki internet kullanıcılarının yüzde 93'ü video izliyor, yüzde 72'si müzik dinliyor, yüzde 45'i vlog izliyor, yüzde 43'ü radyo, yüzde 30'u ise podcast dinliyor." dedi.Atalay, dünyadaki sosyal medya düzenlemelerine değinerek, "İlkesel olarak özgürlük ve güvenlik, birbirlerine alternatif olmayan, birinin başladığı yerde diğerinin sınırının olduğu eşit ağırlıklı olgulardır. Kişisel özgürlükler ile toplumsal sorumluluklar da benzer olgulardır. Bunlar birbirlerine feda edilemez ve biri için diğerinden vazgeçilemez. Küresel ya da ülkeler bazında bu olgulara ilişkin yapılan düzenlemeler, normal kabul edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Son 5 yılda, başta gelişmiş Batı ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkenin sosyal medya platformlarına yönelik düzenleme ve yükümlülükler getirdiğine işaret eden Atalay, "Fiziki dünyada geçerli olan kural ve sorumlulukların sosyal medyanın da içinde bulunduğu sanal dünyada da geçerli olması gerekliliktir. Ülkeler, kanunlarına aykırılık taşıyan içerik ve paylaşımların kaldırılmasından sosyal medya platformlarını sorumlu tutan ve gerekli adımların atılmaması halinde de şirketlere cezai yaptırım öngören düzenlemeler yaptı." diye konuştu.İngiltere'de söz konusu alanda yapılacak düzenlemelerle teknoloji şirketlerinin platformları üzerindeki içeriklerden ve diğer kullanıcıların zararlı içeriklere karşı korunmasından sorumlu tutulmasının öngörüldüğünü anlatan Atalay, bu düzenlemeyle şiddet içeren, terör bağlantılı, siber zorbalık ve çocuk istismarı gibi kategorilere girebilecek içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasının talep edileceği, buna uymayan şirketlere de ceza uygulanmasının planlandığını dile getirdi.Atalay, Almanya, Avustralya ve Rusya'da da bu alana yönelik benzer düzenlemelerin yapıldığı ve kuralla uymayan şirketlere para cezası verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Mayıs ayında internette nefret söylemini engellemeye yönelik bir yasal düzenleme Fransa Parlamentosunca kabul edilmiştir. Kanun kapsamında 24 saatte ırk, din, cinsel yönelim ve cinsiyet temelli nefret söyleminin yanı sıra cinsel taciz kapsamına giren içeriklerin kaldırılması isteniyor. Terör ve çocuk istismarı alanındaki içeriklerin kaldırılması için öngörülen süre 1 saat olarak belirlenmiştir. Yasal düzenlemeye uymayan sosyal medya şirketlerine 1,25 milyon avroya kadar para cezası verilebilmektedir."