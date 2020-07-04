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Günde ortalama 7 saat internette geçiyor

04.07.2020 12:01

Son güncelleme : 04.07.2020 12:01
Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, internette geçirilen sürenin dünya ortalamasının günlük 6 saat 43 dakika, Türkiye`de ise bu sürenin 7 saat 29 dakika olduğunu söyledi.



AA

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, We Are Social/Hootsuite'in  "Digital 2020" raporundaki verilere göre, dünyadaki 7,8 milyar insanın 4,57  milyarının internet kullanıcısı olduğunu belirtti.

Cep telefonu kullanıcı sayısının 5,16 milyar kişi ve yüzde 66  yaygınlığa ulaştığını ifade eden Atalay, "Sosyal medya kullanıcı sayısı ise son 1  yılda yüzde 8'den fazla artarak 3,81 milyara ve yüzde 49 yaygınlığa ulaşmış olup  2020 sonuna kadar dünya nüfusunun yarısının sosyal medya kullanıcısı olması  beklenmektedir." dedi.

Atalay, uyku için günde yaklaşık 8 saat çıkarıldığında, kalan sürenin  yüzde 40'ından fazlasının internette ya da sosyal medyada harcandığını  vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu süreler ülkeden ülkeye değişlik göstermektedir, örneğin  Filipinler’de günlük çevrim içi harcama 9 saat 45 dakika iken, Japonya'da 4 saat  22 dakikadır. 'Sanal Evren' de denilen internet dünyasında üretilen, paylaşılan  ve saklanan veri büyüklüğü olağanüstü hızla artıyor. 2005'te 0,1 Zetabyte olan  sanal evrenin büyüklüğü 2013'te 4,4 Zetabyte'a çıktı, 2020'de ise 10 kat artışla  44 Zetabyte büyüklüğe ulaşması bekleniyor."

"TÜRKİYE'DE NÜFUSUN YÜZDE 75,3'Ü İNTERNET KULLANIYOR"

Atalay, Türkiye'de internet kullanıcı sayısının 62,7 milyon kişiye  ulaştığına dikkati çekerek, ülke nüfusunun yüzde 75,3'ünün internet kullandığını  kaydetti.

Bu oranın erkeklerde yüzde 81,8, kadınlarda ise yüzde 68,9'u bulduğunu  anlatan Atalay, son 10 yıldaki verilere göre Türkiye'de internet kullanımının her  yıl arttığını vurguladı.

"İnternette geçirilen sürenin dünya ortalaması günlük 6 saat 43  dakika, Türkiye'de ise bu süre 7 saat 29 dakikayı buluyor." diyen Atalay, 16-64  yaş aralığı incelendiğinde Türkiye'nin internette geçirilen süre açısından 42  ülke arasında 12'inci sırada yer aldığını söyledi.

"DÜNYADA SOSYAL MEDYA KULLANIMI 3,8 MİLYAR KİŞİYE ULAŞTI"

Atalay, Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu  bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook  1'inci, YouTube 2'nci ve WhatsApp 3'üncü sırada bulunuyor. Instagram 6'ncı,  TikTok 7'nci, Snapchat 12'nci, Twitter ise 13'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'de  internet kullanıcılarının en fazla ziyaret ettiği siteler arasında YouTube 2'nci,  Facebook 3'üncü, Twitter 5'inci, Instagram 6'ncı, Netflix 16'ncı sırada  bulunuyor.

Facebook’u dünya çapında 1,95 milyar kişi, Türkiye'de 37 milyon kişi  kullanıyor. Türkiye, dünya sıralamasında Facebook'un en fazla kullanıldığı  10'uncu ülke. Twitter dünya çapında 340 milyon kişi tarafından kullanılıyor,  Türkiye ise yaklaşık 38 milyon kullanıcı ile dünyada 6'ncı sırada."

Atalay, Türkiye'de Instagram'ın 38 milyon, Snapchat'in ise 7,7 milyon  kullanıcısı olduğunu belirterek, "Film izleme platformu Netflix'in 2020 Nisan ayı  itibarıyla dünyadaki abone sayısı 183 milyon. Türkiye'de ise ücret ödeyen 1,5  milyondan fazla abonenin olduğu tahmin ediliyor. Dünya genelinde sosyal medyada  günde ortalama 2 saat 24 dakika, Türkiye'de ise günlük ortalama 2 saat 51 dakika  harcanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 16-64 yaş grubunun sosyal medyada geçirdiği süre açısından  46 ülke arasında 15'inci sırada yer aldığına dikkati çeken Atalay, "Bu gruptaki  internet kullanıcılarının yüzde 93'ü video izliyor, yüzde 72'si müzik dinliyor,  yüzde 45'i vlog izliyor, yüzde 43'ü radyo, yüzde 30'u ise podcast dinliyor."  dedi.

"DÜZENLEMELER, NORMAL KABUL EDİLMELİDİR"

Atalay, dünyadaki sosyal medya düzenlemelerine değinerek, "İlkesel  olarak özgürlük ve güvenlik, birbirlerine alternatif olmayan, birinin başladığı  yerde diğerinin sınırının olduğu eşit ağırlıklı olgulardır. Kişisel özgürlükler  ile toplumsal sorumluluklar da benzer olgulardır. Bunlar birbirlerine feda  edilemez ve biri için diğerinden vazgeçilemez. Küresel ya da ülkeler bazında bu  olgulara ilişkin yapılan düzenlemeler, normal kabul edilmelidir."  değerlendirmesinde bulundu.

Son 5 yılda, başta gelişmiş Batı ülkeleri olmak üzere çok sayıda  ülkenin sosyal medya platformlarına yönelik düzenleme ve yükümlülükler  getirdiğine işaret eden Atalay, "Fiziki dünyada geçerli olan kural ve  sorumlulukların sosyal medyanın da içinde bulunduğu sanal dünyada da geçerli  olması gerekliliktir. Ülkeler, kanunlarına aykırılık taşıyan içerik ve  paylaşımların kaldırılmasından sosyal medya platformlarını sorumlu tutan ve  gerekli adımların atılmaması halinde de şirketlere cezai yaptırım öngören  düzenlemeler yaptı." diye konuştu.

BAZI ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR

İngiltere'de söz konusu alanda yapılacak düzenlemelerle teknoloji  şirketlerinin platformları üzerindeki içeriklerden ve diğer kullanıcıların  zararlı içeriklere karşı korunmasından sorumlu tutulmasının öngörüldüğünü anlatan  Atalay, bu düzenlemeyle şiddet içeren, terör bağlantılı, siber zorbalık ve çocuk  istismarı gibi kategorilere girebilecek içeriklerin hızlı bir şekilde  kaldırılmasının talep edileceği, buna uymayan şirketlere de ceza uygulanmasının  planlandığını dile getirdi.

Atalay, Almanya, Avustralya ve Rusya'da da bu alana yönelik benzer  düzenlemelerin yapıldığı ve kuralla uymayan şirketlere para cezası verildiğini  vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında internette nefret söylemini engellemeye yönelik bir  yasal düzenleme Fransa Parlamentosunca kabul edilmiştir. Kanun kapsamında 24  saatte ırk, din, cinsel yönelim ve cinsiyet temelli nefret söyleminin yanı sıra  cinsel taciz kapsamına giren içeriklerin kaldırılması isteniyor. Terör ve çocuk  istismarı alanındaki içeriklerin kaldırılması için öngörülen süre 1 saat olarak  belirlenmiştir. Yasal düzenlemeye uymayan sosyal medya şirketlerine 1,25 milyon  avroya kadar para cezası verilebilmektedir."




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