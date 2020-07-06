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Güney Avrupa ülkeleri kurtarma fonu için uzlaşı arıyor

06.07.2020 18:21

Son güncelleme : 06.07.2020 18:21
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerini en fazla hisseden Güney Avrupa ülkelerinden İtalya, İspanya ve Portekiz, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, kurtarma fonunun şartlarında uzlaşma sağlamak için toplantılarına başladı.



AA

İlk görüşme İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Portekiz Başbakanı  Antonio Costa arasında Lizbon'da gerçekleşti.

Sanchez ve Costa, düzenledikleri ortak basın toplantısında, AB  zirvesinde kabul edilmesi beklenen Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele  için kurulacak kurtarma fonunun "ihtiyaçlara karşılık veren, akıllı ve adil  dağılımı esas alması" gerektiğini söyledi.

"Temmuz, Avrupa için anlaşma ayı olmalı" diyen İspanya Başbakanı  Sanchez, "Sağlık ve ekonomi alanlarında krizle karşı karşıyayız. Avrupa projesini  güçlendirmek gerekiyor. Yeniden yapılanma için kurulacak AB fonuyla ilgili  anlaşma sağlanması, hayat, iş ve şirket kurtaracaktır. Bu fon, insan  kaynaklarının eğitiminde, ekolojik ve dijital geçiş için kullanılmalıdır."  değerlendirmesinde bulundu.

Fonun dağıtımıyla ilgili "kırmızı çizgileri olmadığını" vurgulayan  Costa da, "Hiçbir ülke yalnız değil, bu krizden hep birlikte çıkacağız." şeklinde  konuştu.

Basına açıklanan program gereği Portekiz Başbakanı Costa, yarın da  İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Lizbon'da görüşecek.

Conte, çarşamba günü de Madrid'e geçerek İspanya Başbakanı Sanchez ile  toplantı yapacak.

Sanchez'in ayrıca, gelecek hafta Hollanda Başbakanı Mark Rutte,  ardından da İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüşmeler yapması öngörülüyor.

AB ülkeleri liderleri mevcut durumda, AB bütçesine bağlı olarak  2021-2027 arasında 1 trilyon eurodan fazla bir kurtarma fonu kurulmasını  öngörürken, bunun şartlarıyla ilgili başta Hollanda, Avusturya, İsveç ve  Danimarka'nın karşıt görüşte olduğu biliniyor.





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