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Güneydoğu`dan yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

02.07.2020 14:06

Son güncelleme : 02.07.2020 14:06
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalarca, yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



AA

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı  açıklamada, 2020 yılının ilk yarısının sona erdiğini ve ciddi bir toparlanma gözlendiğini ifade etti.

Toparlanmanın yılın ikinci yarısında da devam edeceğine ve birçok  sektörde ihracatın pandemi öncesi seviyelere geleceğine inandıklarını belirten  Kileci, şunları kaydetti:

"2020 yılının ilk yarısını en az kayıpla kapatmaya çalıştık. Dünyayı  olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi, birçok sektörde ihracatı  olumsuz etkiledi. Fakat 2020'nin ilk yarısını kapatırken, ihracat beklentileri  endeksinin küresel anlamda artış yönünde bir seyir izlediğini görüyoruz. Haziran  ayı ihracatında birliklerimiz, geçtiğimiz aya göre yüzde 33 artış göstermiştir.  Bu rakamlarla, pandemi öncesinde gerçekleştirilen şubat ayı ihracatını geçmiş  bulunuyoruz. Hızlı bir toparlanma sürecine girdiğimizi gösteren veriler,  önümüzdeki aylar için umut vadediyor."

Kileci, yılın ilk yarısında bölgeden 186 ülkeye 3 milyar 981 milyon  850 bin dolarlık ihracat yapıldığını, Gaziantep'in dış satımının ise 3 milyar 447  milyon 236 bin dolar tutarında olduğunu bildirdi.




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