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Güneydoğu`nun ihracatı artışa geçti

04.07.2020 11:25

Son güncelleme : 04.07.2020 11:25
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyelerince, normalleşme sürecinin başladığı haziranda gerçekleştirilen ihracat, mayısa göre yüzde 33 artarak 758 milyon dolara çıktı.



AA

AA muhabirinin GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziranda  sanayi ürünleri ihracatından 496 milyon dolar, tarım ürünleri ihracatından 261  milyon dolar, madencilik sektörü ihracatından da 1,4 milyon dolar gelir elde  edildi.

Mayısta yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle 568,8  milyon dolarlık ihracat yapan GAİB üyeleri, haziranda normalleşme sürecinin  olumlu etkileriyle ihracatı yüzde 33 artırarak toplamda 758 milyon dolarlık  gelire ulaştı.

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk  sırada Irak yer aldı.

Haziranda toplam 189,3 milyon dolarlık ürün satılan Irak'ı 102,5  milyon dolarla ABD, 35,8 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

E-TİCARETİN ÖNEMİ ARTTI

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ülke ihracatında önemli payı olduğunu  belirtti.

Kovid-19 sürecinden önemli dersler çıkartılması gerektiğini aktaran  Kileci, "Beklediğimiz artışın çok daha üzerine çıkmak ve eskisinden büyük  başarılara imza atmak mümkün." ifadesini kullandı.

Kileci, salgının dünyada değişikliklere yol açtığına dikkati çekerek,  şunları kaydetti:

"Değişmekte olan ve tamamen dijitalleşen dünya, bu salgınla çok daha  hızlı dönüşmeye başladı. Bizlere düşen de değişimi hızla yakalamak ve bu alanda  çalışmalar yapmaktır. Birliklerimiz, değişen dünya ticaretinin merkezlerinden  biri olmak isteyen Türkiye için kendi üzerine düşeni yapmaktadır, e-ticaretin hiç  olmadığı kadar önem kazanması üzerine üyelerimiz, tüm eğitim çalışmalarını ara  vermeden çevrimiçi olarak devam ettirmektedir. Böylelikle ihracatçılarımız dış  ticarete vakıf olarak katma değerli ürünler üretecek ya da ürettirecek, daha  sonra bu ürünleri e-ticaret ile e-ihracat platformlarıyla dünyaya ihraç  edecektir."




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