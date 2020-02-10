H&M Çin`de bulunan 520 mağazasından 334`ünü koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurdu.
H&M`den flaş `virüs` kararı! 334 mağazasını kapatıyor
10.02.2020 15:20
Son güncelleme : 10.02.2020 15:20
FOREKS
H&M, koronavirüs nedeniyle Çin'deki mağazalarının çoğunu kapattı. H&M Çin'de bulunan 520 mağazasından 334'ünü koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurdu.
Koronavirüsü Starbucks’ı da vurmuştu!
Öte yandan Amerikan kahve zinciri Starbucks, Corona virüs salgınında personelini korumak ve hükümetin salgını kontrol altında tutma çabalarına destek olmak için Çin'deki şubelerinin yarısından fazlasını kapattığını açıklamıştı.
15:04120.299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -715,82
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
15:046,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:046,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
15:04304,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,48
|Açılış
|: 304,10
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.711.797
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,65
|484.051.505
|% 15,14
|
|SAYAS
|3,13
|3.881.407
|% 14,65
|
|DESA
|5,86
|32.521.846
|% 14,01
|
|RYGYO
|11,73
|138.891.860
|% 13,44
|
|DOKTA
|47,26
|51.056.007
|% -13,20
|
|LINK
|29,84
|2.620.428
|% -10,39
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,80
|6.413.851
|% -8,22
|
|THYAO
|14,38
|1.034.564.193
|% -0,62
|
|TSPOR
|3,65
|484.051.505
|% 15,14
|
|SASA
|9,64
|302.949.091
|% 4,56
|
|GARAN
|11,91
|259.520.281
|% -0,50
|
|SISE
|5,53
|242.435.017
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|219.025.703
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,65
|484.051.505
|% 15,14
|
|EKGYO
|1,69
|221.529.265
|% 0,60
|
|MNDRS
|1,63
|187.326.986
|% 8,67
|
|GUSGR
|2,80
|239.588.656
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7569
|7,7958
|% 0,36
|
|Frank
|6,1304
|6,1674
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5997
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|2,08
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,33
|54,33
|-0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:13FENER
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 16.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 612, 046 adet işlem
-
15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -953, 58 kaybederek (% -0.66 ) 143, 895
-
15:12XU100
Endeks 120, 354 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 6, 630.00 milyon TL de
-
15:10ARENA
Yüzde -6.68 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 233, 662 adet işlem
-
15:09FENER
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 584, 861 adet işlem