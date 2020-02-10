H&M`den flaş `virüs` kararı! 334 mağazasını kapatıyor













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Öte yandan Amerikan kahve zinciri Starbucks, Corona virüs salgınında personelini korumak ve hükümetin salgını kontrol altında tutma çabalarına destek olmak için Çin'deki şubelerinin yarısından fazlasını kapattığını açıklamıştı.

H&M, koronavirüs nedeniyle Çin'deki mağazalarının çoğunu kapattı. H&M Çin'de bulunan 520 mağazasından 334'ünü koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurdu.