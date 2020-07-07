Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hava yoluyla 2 milyon 750 bin yolcu taşındı

07.07.2020 11:52

Son güncelleme : 07.07.2020 11:52
Türkiye genelindeki havalimanlarında haziranda hizmet verilen toplam yolcu sayısı 2 milyon 750 bin 992 olarak kayıtlara geçti.



AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, normalleşme  sürecine girilen haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini  açıkladı.

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda  38 bin 550, dış hatlarda 8 bin 210 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği  üst geçişler ile birlikte 55 bin 814 olarak gerçekleşti.

Haziranda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu  trafiği 2 milyon 403 bin 971, dış hat yolcu trafiği ise 346 bin 448 oldu. Böylece  söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 2 milyon 750 bin  992 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, haziranda iç  hatlarda 25 bin 925 ton, dış hatlarda 89 bin 248 ton olmak üzere toplam 115 bin  173 tona ulaştı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE TOPLAM YOLCU TRAFİĞİ YAKLAŞIK 36,5 MİLYON OLDU

Ocak-haziran döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği,  iç hatlarda 225 bin 776, dış hatlarda 125 bin 105 oldu. Böylece üst geçişlerle  birlikte toplam 464 bin 297 uçağa hizmet verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 21 milyon 899 bin  134, dış hat yolcu trafiğinin 14 milyon 552 bin 909 olduğu söz konusu dönemde  direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 36 milyon 486 bin 729  olarak gerçekleşti.

Bu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç  hatlarda 185 bin 848 ton, dış hatlarda 851 bin 914 ton olmak üzere toplamda 1  milyon 37 bin 762 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'ndan haziran ayında 7 bin 68 uçak, 604 bin 662  yolcu hizmet aldı. Havalimanına haziranda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç  hatlarda 4 bin 100, dış hatlarda 2 bin 968 olmak üzere toplamda 7 bin 68 oldu.  Yolcu trafiği ise iç hatlarda 455 bin 528, dış hatlarda 149 bin 134 olmak üzere  604 bin 662 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda ilk 6 aylık sürede ise 96 bin 523 uçak ve 12  milyon 907 bin 946 yolcu trafiği gerçekleşti.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği  İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 16 bin 219 uçak  trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 112 bin 742 uçak  trafiği gerçekleşti.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) sürecinde ara verilen uçuşlara,  kontrollü normale geçişin ardından iç hatlarda 1 Haziran'da başlanmıştı. Yurt  dışı seferleri ise 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeleri kapsayacak şekilde  kademeli açılmıştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:37118.106
Değişim :  -0,32% |  -378,83
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.512 En Düşük
118.083
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 8.232.623 % 10,00  
VKFYO 5,29 2.393.423 % 9,98  
ORMA 7,13 488.519 % 9,86  
AKENR 2,12 39.488.427 % 9,84  
ZOREN 2,69 183.748.072 % 9,80  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5423 8,5851 % -0,03  
Frank 7,2454 7,2890 % -0,10  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -6,36  
Altın Gr. 393 393 -0,83  
Cumhuriyet 2.545 2.564 -6,80  
Tam 2.619 2.631 -7,00  
Yarım 1.272 1.287 -3,40  
Çeyrek 636 644 -1,70  
Gümüş.Ons 18,08 18,10 -0,19  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 -0,04  
B. Petrol 42,84 42,84 -0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru