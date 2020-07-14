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Hava yoluyla en fazla yolcu Avrupa`dan geldi

14.07.2020 13:30

Son güncelleme : 14.07.2020 13:30
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan yurt dışı uçuşların, normalleşme sürecine girilen haziranda yeniden başlatılmasıyla en fazla hava yolu yolcu trafiğinin gerçekleştiği ilk 7 ülke Avrupa`dan oldu.



AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre,  normalleşme sürecine geçilmesiyle  yurt dışı uçuş yasaklarının kalktığı 11 Haziran'dan itibaren 31 ülkeyle seferler  yeniden başlatıldı.

Seferlerin başlamasının ardından Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda hava  yolu hareketliliğinin en fazla olduğu ilk 7 ülke, sırasıyla Almanya, Hollanda,  Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre, Belçika ve Avusturya olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'ye en fazla yolcu girişi 124 bin 767 ile Almanya'dan  gerçekleşti. Almanya'yı 15 bin 317 ile Hollanda takip ederken Birleşik  Krallık'tan gelen yolcu sayısı ise 14 bin 755 oldu.

Söz konusu ülkelere Türkiye'den hava yoluyla seyahat eden yolcularla  birlikte toplam yolcu sayıları Almanya ile 166 bin 214, Hollanda ile 20 bin 41,  Birleşik Krallık'la ise 18 bin 533 olarak gerçekleşti.

Fransa ile toplam yolcu sayısı 14 bin 492 olurken, bu ülkeyi 9 bin 764  yolcuyla İsviçre, 9 bin 684 yolcuyla Belçika ve 8 bin 944 yolcuyla Avusturya  takip etti.

Uçuşların başladığı ülkelerden Türkiye'ye gelen toplam yolcu sayısı  haziran sonu itibarıyla 234 bin 279, Türkiye'den giden yolcu sayısı ise 98 bin  552 oldu. Böylece toplam hava yolu yolcu sayısı 332 bin 831 olarak kayıtlara  geçti.

Hava yolu yolcu taşımacılığının yeniden başlatılması konusunda 20  ülkeyle daha mutabık kalındı.

Karşılıklı uçuşların başlatılmadığı diğer ülkelere ise yalnızca  tahliye uçuşları gerçekleştirildi. Söz konusu uçuşlarla Türk vatandaşları ve  Türkiye'de ikamet izni olan yabancıların ülkeye girişi sağlandı.  Tahliye  uçuşlarında, Türkiye'ye giriş yapmadan transfer bir uçuş ile  başka bir ülkeye  gidecek yolcular da yer aldı. Bu uçuşlarda turistik amaçla Türkiye'ye gelmek  isteyen yolcular yer almadı.




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