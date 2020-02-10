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Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 14 milyona yaklaştı

10.02.2020 13:24

Son güncelleme : 10.02.2020 13:24
Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocakta 13 milyon 952 bin 310 oldu.



AA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 67 bin 158, dış hatlarda 43 bin 473 olarak belirlendi. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 145 bin 72'ye ulaştı.

Ocakta Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 799 bin 42, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 131 bin 774 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 13 milyon 952 bin 310 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ocak ayı itibarıyla iç hatlarda 63 bin 247 ton, dış hatlarda 211 bin 696 ton, toplamda ise 274 bin 943 tona ulaştı.

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İstanbul Havalimanı'nda ocak ayında iç hatlarda 1 milyon 263 bin 808, dış hatlarda 4 milyon 12 bin 452 olmak üzere, toplamda 5 milyon 276 bin 260 yolcuya hizmet verildi.

Ocakta, bu havalimanında iç hatlarda 8 bin 370, dış hatlarda 26 bin 719 yolcu olmak üzere, toplam uçak trafiği 35 bin 89 olarak kayıtlara geçti.




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