Türkiye`deki havalimanlarından ocak ayında iç ve dış hat seferleriyle taşınan, bagaj, kargo ve postadan oluşan yükün yaklaşık yüzde 52`si İstanbul Havalimanı`ndan nakledildi.
Hava yükünün yaklaşık yüzde 52`si İstanbul Havalimanı`ndan nakledildi
25.02.2020 11:27
Son güncelleme : 25.02.2020 11:27
AA
AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı ocak ayında sefer, yolcu ve uçuşlarla taşınan yük açısından yoğun bir dönem geçirdi.
İç hatta 1 milyon 263 bin 808, dış hatta 4 milyon 12 bin 452 olmak üzere toplam 5 milyon 276 bin 260 yolcu havalimanındaki geliş-gidiş seferleriyle seyahat etti.
Türkiye'de tüm havalimanınlarında toplam 13 milyon 930 bin 816 kişi misafir edilirken yolcuların yüzde 38'inin İstanbul Havalimanı'ndan seyahat ettiği belirlendi.
Geçen yılın nisan ayından bu yana tam kapasite hizmet veren havalimanından yılın ilk ayında 35 bin 89 uçuş yapılırken bunların 8 bin 370'si iç hat, 26 bin 719'u ise dış hatta icra edildi. Türkiye'deki tüm havalimanlarından yapılan toplam 110 bin 631 seferin yaklaşık yüzde 32'sine İstanbul Havalimanı ev sahipliği yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan ocakta düzenlenen uçuşlarla iç hatta 11 bin 510, dış hatta 130 bin 878 ton bagaj, kargo ve postadan oluşan yük nakledildi. Toplam 142 bin 388 ton yük, yılın ilk ayında yapılan uçuşlarla taşındı.
Böylece Türkiye'deki havalimanlarından ocak ayında uçaklarla taşınan 274 bin 943 ton yükün yaklaşık yüzde 52'si İstanbul Havalimanı'ndan nakledilmiş oldu.
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