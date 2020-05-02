GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Havacılık sektörünün toparlanması 2 yıl sürebilir

02.05.2020 11:17

Son güncelleme : 02.05.2020 11:33
Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, dünya genelinde sektörün 2022`den önce toparlanamayacağını belirterek, "Bu yıl dünya genelinde operasyonların yüzde 25-30 kapasiteyle çalışacağını düşünüyorum. 2021`de yüzde 50-60 civarında bir toparlanma olacaktır. 2022`de konsolide olmuş pazar tekrar yüzde 100`lük kapasiteye erişecektir fakat bu da 2019`daki kapasitede olmayacaktır" dedi.



AA

Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Zoom üzerinden video konferans yöntemiyle AA muhabirinin yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası havacılık sektöründe  yaşanan  gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Kriz uzadıkça zararın artacağına işaret eden Geçer, "Yolcuların tekrar  ne zaman güvenip uçağa binecekleri konusunda maalesef öngörü yok. Önemli olan  hava yollarının bu krizi likidite anlamında nasıl yönetebileceği ve hangilerinin  hayatta kalıp servis verebileceği." diye konuştu.

Havacılık sektörünün 2022'den önce toparlanamayacağını ifade eden  Geçer, şöyle devam etti:

"İstatistiksel öngörü olarak sektör 2022'den önce toparlanamaz. Bu yıl  dünya genelinde operasyonların yüzde 25-30 kapasiteyle çalışacağını düşünüyorum.  2021'de yüzde 50-60 civarında bir toparlanma olacaktır. 2022'de konsolide olmuş  pazar tekrar yüzde 100'lük kapasiteye erişecektir fakat bu da 2019'daki  kapasitede olmayacaktır. Çünkü konsolideden sonra bazı hava yolları piyasada  olmayacak. Dolayısıyla 2022'de daha az bir arz ile karşılaşacağız. 2023'ten sonra  tekrar arz talep dengesi toparlanmış olur ve 2019 seviyesine geri gelinir.

Kış dönemi için şu an salgının yeniden artacağı iddiaları ne kadar  doğru bilinmiyor. O zaman aşı bulunmamış ve hastalık önlenememiş olursa en kötü  senaryo devreye girer. O halde de kışın aynı şekilde çok düşük bir performans ve  kapasiteyle uçuşlar yapılacaktır."

Geçer, dünya genelinde havacılık sektöründeki kaybın yüzde 50'ye yakın  olduğunu aktararak, "Total kayıp şu ana kadar 300 milyar doların üzerinde.  Beklentim, bunun 400 milyar doları geçmesi... Çünkü yüzde 50'den fazla bir gelir  kaybı olacaktır. Sadece ikinci çeyrekte sektörün nakit akışı kaybı 61 milyar  doların üzerinde olacak. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA)  beklentileri bu yönde." ifadelerini kullandı.

"HAVACILIK HİZMETLERİ ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Kemal Geçer, uçuşların başlamasının salgının sürecine bağlı olduğuna  işaret ederek, "Elimizdeki verilere göre, Türkiye iç hat seferlerinin ancak 28  Mayıs'tan sonra olabileceği, dış hat seferlerinin de haziran sonuna doğru  gerçekleşebileceğine yönelik görüşler var. Bu seferler de yurt dışına sadece o  ülkelerde hava sahasının açılıp açılmamasıyla ilgili kararlara bağlı olacaktır.  Avrupa ülkelerinde hava sahasının haziran sonu gibi tekrar açılacağını  düşünüyoruz ve temmuz gibi de seferler başlayabilir." şeklinde konuştu.

Uçuşların başlamasıyla havacılık hizmetlerinin eskisi gibi  olmayacağını ve büyük değişimlerin görüleceğini vurgulayan Geçer, şunları  söyledi:

"Aynı 11 Eylül sürecinde yaşandığı gibi bazı değişiklikler olacak.  Güvenlik önlemleri ve yeni prosedürler gibi... Bölgesel birtakım uçuş öncesi  testlerin yapılması gibi uygulamalar başladı. Lufthansa Grubu da 4 Mayıs  itibarıyla bütün uçuşlarda sadece koruyucu maske ile yolcu kabul edecek. Uçuş  öncesinde yolculardaki hastalığa ilişkin test sonuçlarının dijital ortamda hava  yollarına ya da gümrük polislerine bildirileceğine dair çalışma olacağını  bekliyorum.

Bununla birlikte uçaklarda konfigürasyonların değişmesi çok gündemde  ancak her hava yolu için mali olarak yapılabilir değil. Burada mümkün olan en  öncelikli şey, maskenin takılması. Hızlı Kovid-19 testi gibi uygulamaların  yeterlilik durumuna bakmak ve tıp dünyasıyla görüşmek gerekir. Bu hızlı testler  verimli netice sağlıyorsa uygulanabilir. Fakat ben uçuşlardan önce aynı vize  işlemleri gibi test sonuçlarının yetkililere bildirileceği bir sistemin  gerçekleştirileceğini düşünüyorum. Ta ki aşı bulunup süreç tamamen  normalleşinceye kadar..."

Lufthansa olarak 15 Mart'tan itibaren uçuşlarını durdurduklarını  hatırlatan Geçer, "Biz de birliğimiz olan Eurowings ile birlikte sadece tahliye  uçuşları gerçekleştirdik. Türkiye'den yurt dışına tahliye edilmek istenen ya da  yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen yolculara herhangi bir hava yoluyla uçuş  yapabilmeleri konusunda destekte bulunduk." dedi.

"ŞU ANDA DÜNYADA SADECE YÜZDE 20 ORANINDA UÇUŞ YAPILIYOR"

Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Geçer, havacılık sektörünün dünyada 800  milyar doların üzerinde ciroya sahip olduğunu belirterek, "Bunun üstüne bir de  1,7 trilyon dolarlık turizm sektörü ekleniyor. Seyahat sektörü tamamıyla küresel  krizden etkilenmiş durumda. Dünya genelinde daha öncekilere benzemeyen boyutta  bir kriz yaşanıyor. Ocaktan bu yana salgınla beraber Çin'den başlayıp sırasıyla  dünyada tüm uçuşlar iptal edildi." dedi.

Geçer, dünya genelinde yerdeki uçak maliyetlerinin hava yollarına  ciddi külfet oluşturduğuna işaret ederek, "Şu anda dünyada sadece yüzde 20  oranında uçuş yapılıyor. Bunların da düşük bir kısmı yolcu taşıyor, çoğunlukla  tahliye uçuşları ve kargo seferleri... Dünya genelinde 26 bin uçak bulunuyor.  Bunun 1.000 ila 2 bin arasındaki adedi şu an sefer yapabiliyor, sadece kargo ve  tahliye için... Yalnız Çin ve ABD gibi bazı ülkelerde kısmi iç hat seferleri  yapılabiliyor." diye konuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 1,26 64.580.252 % 0,00  
TKFEN 14,25 119.995.651 % 0,00  
SMART 10,06 136.517.120 % 0,00  
AKBNK 5,89 343.150.272 % 0,00  
AFYON 2,68 587.208.924 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7318 8,7756 % -0,49  
Frank 7,2633 7,3071 % 0,78  
Riyal 1,8608 1,8701 % 0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 13,64  
Altın Gr. 383 383 4,30  
Cumhuriyet 2.454 2.515 28,40  
Tam 2.518 2.577 29,00  
Yarım 1.227 1.260 14,20  
Çeyrek 615 630 7,10  
Gümüş.Ons 14,93 15,00 0,00  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 26,52 26,52 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru