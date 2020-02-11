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Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

11.02.2020 14:42

Son güncelleme : 11.02.2020 14:42
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 1 milyar 519,5 milyon lira borçlanmaya gitti.



AA

Bakanlık, 7 yıl (2457 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken  faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, ihalede dönemsel faiz yüzde  7,19 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 498 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal  satış 891 milyon lira, net satış 919,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarının teklifinin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından  2 milyar 52,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış  yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya 1 milyar 519,5 milyon lira borçlandı.





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