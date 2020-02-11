Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|248.539.074
|% 20,00
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|SAYAS
|3,59
|6.009.905
|% 14,70
|KENT
|231,00
|11.835.147
|% 11,43
|CRDFA
|2,59
|360.464
|% 11,16
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7877
|7,8267
|% 0,58
|Frank
|6,1574
|6,1945
|% 0,46
|Riyal
|1,6070
|1,6151
|% 0,53
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-4,78
|Altın Gr.
|305
|305
|0,65
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|Tam
|2.009
|2.060
|2,32
|Yarım
|971
|996
|1,11
|Çeyrek
|487
|498
|0,56
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|B. Petrol
|54,12
|54,12
|0,85
Seans Raporu
- 14:35RYSAS Yüzde -12.27 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 677, 937 adet işlem
- 14:33XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -80, 56 kaybederek (% -0.07 ) 111, 871
- 14:33 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, EMNIS, YATAS, ALYAG
- 14:33 ORMA, CRDFA, RHEAG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:33 IDGYO, LINK, SALIX değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında