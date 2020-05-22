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Hazine 1,8 milyar lira borçlandı

22.05.2020 15:33

Son güncelleme : 22.05.2020 15:51
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.



AA

İhalede, 6 ay (196 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı  yapılırken, basit faiz 7,89, bileşik faiz yüzde 8,03 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 867 milyon lira olduğu ihalede, nominal  satış 846 milyon lira, net satış 811,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarına satış olmazken, piyasa yapıcılarına 1 milyar  liralık satış yapıldı. Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.




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