Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.
Hazine 1,8 milyar lira borçlandı
22.05.2020 15:33
Son güncelleme : 22.05.2020 15:51
AA
İhalede, 6 ay (196 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken, basit faiz 7,89, bileşik faiz yüzde 8,03 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 867 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 846 milyon lira, net satış 811,5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarına satış olmazken, piyasa yapıcılarına 1 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.
15:35103.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 554,10
|Açılış
|: 102.454
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|Önceki Kapanış
|: 102.649
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103.301
En Düşük
102.014
15:356,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8168
En Düşük
6,7746
15:357,4229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4501
En Düşük
7,4024
15:35380,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,21
|Açılış
|: 380,41
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|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|126.494.448
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.250.219
|% 10,00
|
|YAPRK
|11,15
|23.320.655
|% 9,96
|
|CMENT
|39,10
|4.744.346
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|8.435.078
|% 9,95
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|966.779
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|34.755.699
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|520.737.743
|% 1,20
|
|ECILC
|5,74
|475.929.367
|% 3,61
|
|ASELS
|29,38
|364.528.142
|% -0,61
|
|GARAN
|7,57
|332.439.433
|% -0,39
|
|THYAO
|11,14
|322.951.786
|% 0,18
|
|ECILC
|5,74
|475.929.367
|% 3,61
|
|AVOD
|3,31
|262.352.329
|% 6,09
|
|IEYHO
|0,64
|44.663.376
|% 3,23
|
|KARSN
|1,79
|125.274.200
|% 1,13
|
|IHLGM
|1,21
|64.367.684
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2626
|8,3040
|% -0,17
|
|Frank
|6,9819
|7,0240
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8075
|1,8166
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|380
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.488
|13,90
|
|Tam
|2.526
|2.553
|14,30
|
|Yarım
|1.233
|1.248
|7,00
|
|Çeyrek
|616
|624
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,00
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