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Hazine 4,4 milyar lira borçlandı

04.02.2020 15:03

Son güncelleme : 04.02.2020 15:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 365,4 milyon lira borçlanmaya gitti.



AA

Bakanlık, ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, basit faiz 10,28, bileşik faiz yüzde 10,18 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 436 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 487 milyon lira, net satış 2 milyar 215,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 109,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 365,4 milyon lira borçlandı.




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