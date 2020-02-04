Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 365,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 4,4 milyar lira borçlandı
04.02.2020 15:03
Son güncelleme : 04.02.2020 15:03
AA
Bakanlık, ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, basit faiz 10,28, bileşik faiz yüzde 10,18 oldu.
Nominal teklifin 5 milyar 436 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 487 milyon lira, net satış 2 milyar 215,4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 109,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 365,4 milyon lira borçlandı.
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|% 19,08
|
|HLGYO
|1,74
|198.510.161
|% 16,78
|
|DOKTA
|88,55
|31.176.834
|% 15,00
|
|DITAS
|13,11
|21.308.071
|% 14,40
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,45
|8.948
|% -3,02
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|QNBFL
|141,40
|505.587
|% -2,48
|
|THYAO
|14,26
|860.473.500
|% 3,03
|
|PETKM
|4,21
|641.973.014
|% 2,43
|
|HALKB
|7,40
|551.959.666
|% 7,56
|
|SISE
|5,62
|366.145.452
|% 0,72
|
|ASELS
|23,92
|319.566.211
|% 2,31
|
|PETKM
|4,21
|641.973.014
|% 2,43
|
|HLGYO
|1,74
|198.510.161
|% 16,78
|
|KRDMD
|2,89
|312.080.655
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,91
|192.464.370
|% 2,69
|
|ODAS
|2,20
|168.990.890
|% 0,46
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7574
|7,7963
|% 0,08
|
|Frank
|6,1506
|6,1877
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5894
|1,5973
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-6,63
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|-10,00
|
|Tam
|1.991
|2.041
|-10,63
|
|Yarım
|962
|987
|-5,14
|
|Çeyrek
|483
|494
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
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|B. Petrol
|54,92
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