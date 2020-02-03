Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 610,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 4,61 milyar lira borçlandı
03.02.2020 15:06
Son güncelleme : 03.02.2020 15:06
AA
Bakanlık, ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaparken, reel basit faiz 2,31, reel bileşik faiz yüzde 2,32 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 181 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 806 milyon lira, net satış 1 milyar 810,1 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 394,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 610,1 milyon lira borçlandı.
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|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,07
|233.119.362
|% 12,87
|
|LUKSK
|11,85
|6.358.666
|% 12,43
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.358.329
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|SISE
|5,66
|780.215.140
|% 1,80
|
|THYAO
|13,80
|669.959.692
|% 0,88
|
|TRKCM
|4,25
|439.189.917
|% 5,46
|
|IPEKE
|10,15
|307.817.514
|% 2,53
|
|ODAS
|2,20
|284.492.130
|% 3,77
|
|SISE
|5,66
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|% 1,80
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|ODAS
|2,20
|284.492.130
|% 3,77
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|TRKCM
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|439.189.917
|% 5,46
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|EKGYO
|1,68
|149.615.880
|% 0,60
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|KRDMD
|2,80
|239.850.233
|% -0,71
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7894
|7,8284
|% -1,15
|
|Frank
|6,1805
|6,2178
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5904
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-6,89
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|-9,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-10,53
|
|Yarım
|967
|992
|-5,09
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|Çeyrek
|485
|496
|-2,55
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|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
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|B. Petrol
|56,52
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