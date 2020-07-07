Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 5 milyar 471,9 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 5,5 milyar lira borçlandı
07.07.2020 15:18
Son güncelleme : 07.07.2020 15:19
AA
Bakanlık, ihalede 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz ve reel bileşik faiz yüzde 1,55 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 697,2 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 598,2 milyon lira, net satış 2 milyar 606,9 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 365 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 4 milyar 733,2 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 5 milyar 471,9 milyon lira borçlandı.
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En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|8.064.757
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|157.971.791
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|159.609.560
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.249.246
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|233.436.615
|% -9,78
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|SKTAS
|3,13
|70.422.510
|% -8,21
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,25
|14.062.531
|% -6,59
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|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.438.564.194
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.391.861.527
|% 3,17
|
|TKFEN
|18,08
|1.137.857.621
|% 1,52
|
|GARAN
|8,35
|1.087.456.091
|% -0,24
|
|TUPRS
|88,25
|686.075.781
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,19
|2.438.564.194
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.391.861.527
|% 3,17
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|IHLGM
|1,91
|595.369.069
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,79
|448.121.733
|% 2,87
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|DOHOL
|2,34
|525.060.651
|% 2,63
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5708
|8,6138
|% 0,30
|
|Frank
|7,2529
|7,2966
|% 0,00
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|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,56
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|Altın Gr.
|392
|392
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-7,80
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,00
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|3,98
|4,00
|-0,04
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|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,36
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