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Hazine 8,1 milyar lira borçlandı

06.07.2020 15:47

Son güncelleme : 06.07.2020 15:47
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 8 milyar 112,3 milyon lira borçlanmaya gitti.



AA

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5  kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.  İhalede basit faiz yüzde 9,5, bileşik faiz yüzde 9,72 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 914 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal  satış 1 milyar 694 milyon lira, net satış 1 milyar 706,2 milyon lira olarak  gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının  karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 921,2 milyon liralık teklif  değerlendirildi ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2492 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon  ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.  İhalede dönemsel faiz yüzde 4,96 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 566 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal  satış 1 milyar 692 milyon lira, net satış 1 milyar 681,1 milyon lira olarak  gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 75 milyon liralık teklifin  tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 251 milyon liralık  teklif geldi ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 8 milyar 112,3 milyon lira borçlandı.




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