Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine alacakları 17,8 milyar lira
21.02.2020 09:26
Son güncelleme : 21.02.2020 09:26
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak 2020'ye kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 187,5 milyon lira
tahsil edildi.
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1107
En Düşük
6,0869
18:056,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5982
En Düşük
6,5655
18:05319,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,24
|Açılış
|: 319,96
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,04
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8897
|% 0,19
|
|Frank
|6,1861
|6,2234
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6229
|1,6311
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|9,39
|
|Altın Gr.
|320
|320
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,58
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