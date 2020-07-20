Hazine alacakları, haziran ayı sonu itibarıyla 18,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine alacakları 18,2 milyar lira
20.07.2020 17:21
Son güncelleme : 20.07.2020 17:25
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,1 milyar lira
tahsil edildi.
17:10119.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 796,65
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:106,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:107,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:10400,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,43
|Açılış
|: 400,59
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.622.658
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.897.428
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.036
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.497.699
|% -9,87
|
|DITAS
|30,16
|4.442.753
|% -7,71
|
|ASUZU
|16,41
|150.474.990
|% -7,55
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,31
|1.068.279.364
|% 0,87
|
|SISE
|6,44
|983.262.146
|% 3,87
|
|GUSGR
|5,46
|878.182.274
|% 9,86
|
|ASELS
|33,02
|707.768.136
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,82
|689.038.387
|% 5,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.068.279.364
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,82
|689.038.387
|% 5,81
|
|GUSGR
|5,46
|878.182.274
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|395.592.837
|% 9,61
|
|SISE
|6,44
|983.262.146
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6313
|8,6746
|% 0,47
|
|Frank
|7,2691
|7,3128
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|6,20
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,97
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.677
|2.690
|22,80
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,20
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,79
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,34
|4,34
|0,08
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
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