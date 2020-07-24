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Hazine dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

24.07.2020 12:58

Son güncelleme : 24.07.2020 12:58
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman  araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 29  Temmuz 2020 valör tarihli dolar cinsi sabit kuponlu DİBS ile dolar cinsi sabit  kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.

DİBS ve kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemiyle  gerçekleştirilecek ve talepler 28 Temmuz saat 14.00'e kadar Bakanlığa iletilecek.

Asgari talep tutarı nominal 10 bin dolar olacak ve senetler 1000 ABD  Doları ve katları şeklinde ihraç edilecek.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları  bilgisi 28 Temmuz Salı günü Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi  vasıtasıyla bildirilecek. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması  gereken tutarların, 29 Temmuz Çarşamba günü en geç saat 13.30'a kadar Bakanlığın  Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.




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