Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4300
|8,4723
|% -0,73
|Frank
|7,1585
|7,2016
|% -0,28
|Riyal
|1,8192
|1,8284
|% -0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|20,31
|Altın Gr.
|383
|383
|3,60
|Cumhuriyet
|2.491
|2.507
|20,40
|Tam
|2.556
|2.570
|18,90
|Yarım
|1.246
|1.257
|10,20
|Çeyrek
|625
|629
|5,10
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,64
|0,24
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|0,40
Seans Raporu
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EKGYO, TTKOM
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, TCELL
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1147, 71 artarak (% 1.10 ) 105, 735
- 17:59 Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, UZERB, ARTI, DENGE, EGCEY, EGCYH, EGCYO
- 17:59 GRNYO, PRKAB, HALKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında