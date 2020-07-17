Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 ihale yapacak.
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
17.07.2020 16:25
Son güncelleme : 17.07.2020 16:31
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi günü düzenlenecek ihalede 3 yıl (910 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili
yeniden ihraç edilecek.
Hazine, salı günü gerçekleştireceği ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilini, ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilini ilk kez ihraç edecek.
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|NIBAS
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|LUKSK
|22,44
|2.647.669
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.604.754
|% 9,99
|
|AYEN
|6,01
|14.471.200
|% -5,21
|
|MRGYO
|2,20
|8.847.659
|% -4,76
|
|TGSAS
|8,15
|11.298.755
|% -4,68
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|PSDTC
|12,39
|12.179.781
|% -4,25
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|PSDTC
|12,39
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|% -4,25
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|SASA
|14,06
|1.306.147.865
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|GARAN
|7,96
|764.115.984
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,28
|734.716.931
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,90
|711.363.259
|% 8,41
|
|ASELS
|32,60
|456.039.658
|% -1,40
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|EKGYO
|2,28
|734.716.931
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,90
|711.363.259
|% 8,41
|
|TSKB
|1,25
|130.556.817
|% -1,57
|
|IHLGM
|1,81
|179.326.603
|% -0,55
|
|GARAN
|7,96
|764.115.984
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5679
|8,6109
|% -0,19
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,28
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|2,00
|
|Tam
|2.668
|2.679
|12,10
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|6,00
|
|Çeyrek
|650
|656
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|0,11
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|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|0,02
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|B. Petrol
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|43,26
|-0,09
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