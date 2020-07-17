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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

17.07.2020 16:25

Son güncelleme : 17.07.2020 16:31
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 ihale yapacak.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi günü düzenlenecek ihalede 3 yıl (910 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, salı günü gerçekleştireceği ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilini, ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilini ilk kez ihraç edecek.




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