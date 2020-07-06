Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
Hazine tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
06.07.2020 14:15
Son güncelleme : 06.07.2020 14:15
AA
Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borç ihraç takvimine göre, yarın, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikası, doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.
Yarın gerçekleştirilecek ihalede ise 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.691.253
|% 10,00
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|DOBUR
|16,06
|2.055.108
|% 10,00
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|KENT
|689,10
|29.370.213
|% 9,99
|
|NATEN
|24,36
|103.065.878
|% 9,93
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,24
|661.360.926
|% 2,53
|
|ODAS
|2,78
|648.258.385
|% 6,11
|
|SISE
|6,01
|624.555.669
|% 4,70
|
|IHLGM
|1,83
|551.523.073
|% 8,93
|
|TKFEN
|17,35
|533.309.910
|% 3,15
|
|IHLGM
|1,83
|551.523.073
|% 8,93
|
|ODAS
|2,78
|648.258.385
|% 6,11
|
|KRDMD
|3,24
|661.360.926
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,71
|312.821.600
|% 6,87
|
|ALBRK
|1,90
|314.330.320
|% 3,83
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5515
|8,5943
|% 0,16
|
|Frank
|7,2584
|7,3021
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,80
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.639
|-5,00
|
|Tam
|2.615
|2.626
|4,80
|
|Yarım
|1.270
|1.284
|2,30
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,20
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|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,04
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|0,40
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