Hazine, Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için Euroclear Bank ile anlaştı.
Hazine takas saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı
09.06.2020 09:16
Son güncelleme : 09.06.2020 09:21
DHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.
Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro
ve altın
cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."
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|Dolar
|0,0000
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