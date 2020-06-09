Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hazine takas saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı

09.06.2020 09:16

Son güncelleme : 09.06.2020 09:21
Hazine, Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için Euroclear Bank ile anlaştı.



DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.

Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00109.637
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  110.332  
Önceki Kapanış :  109.637  
En Yüksek
111.043 En Düşük
109.248
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIZIM 16,39 304.472.105 % 10,00  
AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.322.490 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6029 8,6461 % -0,09  
Frank 7,0571 7,0997 % -0,04  
Riyal 1,8026 1,8116 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.699 -0,36  
Altın Gr. 370 371 -0,15  
Cumhuriyet 2.400 2.434 -0,50  
Tam 2.471 2.501 -0,50  
Yarım 1.206 1.221 -0,30  
Çeyrek 603 610 -0,10  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 -0,13  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,03  
B. Petrol 40,80 40,80 0,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru