Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 10 milyar 929,9 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine yaklaşık 11 milyar lira borçlandı
27.04.2020 15:22
Son güncelleme : 27.04.2020 15:22
AA
Bakanlık, ilk ihalede 5 ay (161 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 7,63, bileşik faiz yüzde 7,79 oldu.
Nominal teklifin 5 milyar 210 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 81 milyon lira, net satış 2 milyar 980,5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen tekliflerin alınmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 38 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,25 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 495 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 80 milyon lirayı, net satış 2 milyar 199,4 milyon lirayı buldu.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 226 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 10 milyar 929,9 milyon lira borçlandı.
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|TKNSA
|7,15
|155.198.190
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.312.387
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.685.119
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.752.899
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|157.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|OZRDN
|2,30
|153.602
|% -8,00
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|THYAO
|10,81
|973.742.098
|% 5,26
|
|GARAN
|8,31
|706.100.846
|% 2,34
|
|ASELS
|27,44
|529.265.766
|% 2,85
|
|ECILC
|4,96
|364.825.476
|% 2,90
|
|MGROS
|29,52
|362.789.681
|% 2,79
|
|IHLGM
|1,08
|103.673.704
|% 2,86
|
|THYAO
|10,81
|973.742.098
|% 5,26
|
|GUSGR
|3,31
|294.960.593
|% 6,77
|
|YKBNK
|2,09
|186.552.491
|% 3,98
|
|GARAN
|8,31
|706.100.846
|% 2,34
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6628
|8,7063
|% 1,05
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|Frank
|7,1518
|7,1949
|% 0,46
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|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% 0,44
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-10,64
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|Altın Gr.
|385
|385
|-1,58
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|Cumhuriyet
|2.466
|2.524
|-13,40
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|Tam
|2.531
|2.586
|-17,70
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|Yarım
|1.233
|1.264
|-6,80
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|Çeyrek
|619
|632
|-3,40
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|Gümüş.Ons
|15,21
|15,23
|0,01
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|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
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|B. Petrol
|23,36
|23,36
|-1,45
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