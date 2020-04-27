GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hazine yaklaşık 11 milyar lira borçlandı

27.04.2020 15:22

Son güncelleme : 27.04.2020 15:22
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 10 milyar 929,9 milyon lira borçlanmaya gitti.



AA

Bakanlık, ilk ihalede 5 ay (161 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 7,63, bileşik faiz  yüzde 7,79 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 210 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 81 milyon lira, net satış 2 milyar 980,5 milyon lira olarak  gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen tekliflerin alınmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 38 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 3  milyar liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel  faiz yüzde 7,25 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 495 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 80 milyon lirayı, net satış 2 milyar 199,4 milyon lirayı buldu.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 226 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 750 milyon liralık  satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 10 milyar 929,9 milyon lira borçlandı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:07101.178
Değişim :  2,45% |  2.419,22
Açılış :  100.086  
Önceki Kapanış :  98.759  
En Yüksek
101.264 En Düşük
100.086
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 7,15 155.198.190 % 10,00  
RTALB 16,83 8.312.387 % 10,00  
LKMNH 7,04 26.685.119 % 10,00  
BANVT 24,20 19.752.899 % 10,00  
EGCYO 0,55 157.627 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6628 8,7063 % 1,05  
Frank 7,1518 7,1949 % 0,46  
Riyal 1,8521 1,8614 % 0,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 -10,64  
Altın Gr. 385 385 -1,58  
Cumhuriyet 2.466 2.524 -13,40  
Tam 2.531 2.586 -17,70  
Yarım 1.233 1.264 -6,80  
Çeyrek 619 632 -3,40  
Gümüş.Ons 15,21 15,23 0,01  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,01  
B. Petrol 23,36 23,36 -1,45  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru