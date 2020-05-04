Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
04.05.2020 13:51
Son güncelleme : 04.05.2020 13:51
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili
yeniden ihraç edilecek.
13:3599.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -1.674,34
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
13:357,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
13:357,6857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
13:35385,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,29
|Açılış
|: 385,80
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|23.142.133
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.130.654
|% 10,00
|
|SERVE
|4,62
|737.690
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|21.285.111
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|11.394.240
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.299.412
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.360.330
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|535.235
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,90
|317.120
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|257.211
|% -10,00
|
|GSRAY
|2,72
|363.379.523
|% 5,43
|
|GARAN
|8,17
|337.823.077
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,76
|334.702.375
|% 8,68
|
|AFYON
|2,94
|242.714.307
|% 9,70
|
|ASELS
|26,56
|229.948.109
|% -2,14
|
|GSRAY
|2,72
|363.379.523
|% 5,43
|
|AFYON
|2,94
|242.714.307
|% 9,70
|
|ODAS
|1,79
|146.291.551
|% 0,00
|
|AVOD
|2,81
|211.328.371
|% 6,84
|
|DOHOL
|1,83
|110.036.162
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7013
|8,7450
|% -0,33
|
|Frank
|7,2549
|7,2986
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8645
|1,8739
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|7,52
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.526
|12,50
|
|Tam
|2.549
|2.588
|12,80
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|6,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|25,84
|25,84
|-0,60
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