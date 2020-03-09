Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
09.03.2020 14:23
Son güncelleme : 09.03.2020 14:23
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili
yeniden ihraç edilecek.
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339,68
En Düşük
325,99
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|BRKSN
|4,03
|56.649.451
|% 13,84
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,70
|6.173.333
|% 10,76
|
|OZBAL
|2,34
|16.381.775
|% 8,84
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.396.092
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,43
|11.953.941
|% -11,04
|
|UTPYA
|4,54
|3.773.877
|% -9,74
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|BURCE
|7,18
|4.965.114
|% -8,88
|
|THYAO
|10,80
|582.360.314
|% -3,05
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|ASELS
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|GARAN
|9,59
|192.186.500
|% -4,39
|
|TUPRS
|93,35
|162.422.098
|% -1,48
|
|PETKM
|3,45
|144.250.512
|% -2,54
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|IHLGM
|1,31
|96.313.897
|% 0,77
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|YKBNK
|2,31
|140.724.115
|% -4,94
|
|ODAS
|1,99
|110.014.014
|% -3,86
|
|THYAO
|10,80
|582.360.314
|% -3,05
|
|KARSN
|1,80
|90.878.135
|% -2,70
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,9907
|8,0308
|% 1,02
|
|Frank
|6,5856
|6,6253
|% 1,97
|
|Riyal
|1,6258
|1,6340
|% 0,51
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,98
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|Altın Gr.
|329
|329
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,77
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,18
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,09
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|-0,36
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|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
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|B. Petrol
|36,10
|36,10
|-9,17
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