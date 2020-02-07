GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hazine`den 4 milyar dolarlık tahvil ihracı

07.02.2020 15:43

Son güncelleme : 07.02.2020 15:43
Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" tahvilinde ihraç miktarı 4 milyar dolar oldu, tahvile ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi.



AA

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı  çerçevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" tahvil ihracı için  dün Citi, Deutsche Bank, Societe Generale ve JP Morgan'a yetki verildiği  anımsatıldı.

İhracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç miktarının 4 milyar dolar  olarak gerçekleştiğinin aktarıldığı açıklamada, "İhraç tutarı 13 Şubat'ta  hesaplarımıza girecektir. Söz konusu ihraç ülkemizin 2007 yılından bu yana  uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk çift dilim ihraç olmuştur. İşlem  Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olma  özelliğine sahip olup, ikincil piyasa getiri eğrimizin altında fiyatlanmıştır."  değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, toplamda 200'den fazla yatırımcının ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdiği bildirilirken, şunlar kaydedildi:

"Tahvillerin yüzde 51'i İngiltere'ye, yüzde 18'i ABD'ye, yüzde 14'ü  diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 10'u Türkiye'ye ve yüzde 7'si de diğer ülkelerdeki  yatırımcılara satıldı. Mart 2025 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 4,45, kupon  oranı yüzde 4,25 olarak, Mart 2030 vadeli tahvilin ise getiri oranı yüzde 5,45,  kupon oranı yüzde 5,25 olarak gerçekleşti."

Dolar tahvillerinin ihraç tutarlarının tamamının avro cinsi  yükümlülüğe dönüştürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Gerçekleştirilen takas  işlemi sonucu 4 milyar dolar tutarındaki yükümlülüğümüzün avro cinsinden ortalama  kupon oranı yüzde 2,7 olmuştur. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında  uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4 milyar dolar tutarında finansman  sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:27121.950
Değişim :  -0,27% |  -334,31
Açılış :  122.476  
Önceki Kapanış :  122.284  
En Yüksek
122.812 En Düşük
121.740
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 7,63 1.445.641 % 19,97  
ARENA 12,88 35.065.318 % 16,98  
BUCIM 7,75 35.279.184 % 15,16  
AYCES 11,59 6.016.264 % 14,98  
ISATR 290.000,00 290.000 % 14,62  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7236 7,7623 % 0,09  
Frank 6,1079 6,1447 % -0,16  
Riyal 1,5916 1,5996 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.567 0,32  
Altın Gr. 302 302 0,20  
Cumhuriyet 1.999 2.028 5,00  
Tam 1.991 2.040 5,22  
Yarım 962 987 2,53  
Çeyrek 483 493 1,26  
Gümüş.Ons 17,72 17,76 -0,08  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,01  
B. Petrol 54,73 54,73 -0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru