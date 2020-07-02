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Haziranda en fazla otel oda konaklama ücreti arttı

02.07.2020 11:29

Son güncelleme : 02.07.2020 11:31
İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın haziran ayında İstanbul`da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 15,26 ile otel oda konaklama ücreti olduğunu açıkladı.



AA

İTO yaptığı açıklamayla, Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri duyurdu.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün  88'nin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 123 ürünün fiyatı ise  değişmedi.

Haziran ayında Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubunda yer alan  otel oda konaklama ücreti yüzde 15,26 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün  oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, Ev Eşyası Harcamaları grubunda  yer alan yüzde 10,75 ile çarşaf, aynı gruptan yüzde 10,73 ile fırın, Konut  Harcamaları grubundan yüzde yüzde 10,10 ile fuel oil, aynı gruptan yüzde 10,03  ile gaz yağı ve Çocuk Giyim alt grubundan yüzde 8,47 ile çocuk bluz olarak öne  çıktı.

GEÇEN AY EN FAZLA SOĞAN UCUZLADI

Haziran ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt  grubunda yer alan soğan yüzde 32,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan  ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, Gıda Harcamaları Yaş Kuru  Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan yüzde 30,74 ile kiraz, yüzde 24,22 ile  kayısı, yüzde 23,05 ile patates ve yüzde 22,81 ile şehirlerarası otobüs bilet  ücreti  oldu.




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