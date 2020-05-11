GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Her 3 alışverişin 1’i internetten yapıldı

11.05.2020 14:57

Son güncelleme : 11.05.2020 14:57
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı araştırmasına göre 1 Mayıs haftasında tüketim harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 18 artarken, her üç alışverişin 1’i internetten yapıldı.



Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ‘COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi’ üzerine yaptığı araştırmanın 6’ncısını yayımladı. Buna göre; 1 Mayıs haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 15.3 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı yüzde 18 (2.3 milyar TL) arttı. İşlem adedi ise yüzde 2 artarak 80 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart - 3 Mayıs 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart - 1 Mayıs 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 10, işlem adedi ise yüzde 18 azaldı.

Mayısın ilk haftasında banka/kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 27’sini 4.1 milyar TL’sini market ve alışveriş merkezleri, yüzde 10’unu; 1.6 milyar TL’sini kamu/vergi ödemeleri, yüzde 8’ini 1.3 milyar TL’sini elektrik-elektronik eşya, bilgisayar ve yine yüzde 8’ini 1.2 milyar TL’sini çeşitli gıda harcamaları oluşturdu.

HER 3 ALIŞVERİŞİN 1’İ İNTERNETTEN YAPILDI

Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde 1 Mayıs haftasında yapılan toplam harcamaların 4.9 milyar TL’si yani yüzde 32’si internet üzerinden, 932 milyon TL’si yani yüzde 6’sı ise telefonla yapıldı.

Böylece 13 Mart haftasında her 5 liralık harcamanın 1’i internet üzerinden yapılırken, 1 Mayıs haftası itibariyle her 3 liralık harcamanın 1’i internet üzerinden yapılmış oldu.

1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla market ve alışveriş merkezleri harcamaları yüzde 4, çeşitli gıda harcamaları yüzde 4 azalırken, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar harcamaları yüzde 13, internet üzerinden yapılan alışverişler yüzde 43 arttı.







uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:4198.064
Değişim :  0,22% |  218,68
Açılış :  98.420  
Önceki Kapanış :  97.845  
En Yüksek
98.641 En Düşük
97.944
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 20.870 % 10,02  
DAGHL 3,74 8.389.327 % 10,00  
DAGI 2,97 8.575.763 % 10,00  
DEVA 15,84 10.075.919 % 10,00  
AYES 2,64 26.994 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6858 8,7293 % -0,89  
Frank 7,2493 7,2930 % -0,25  
Riyal 1,8785 1,8879 % -0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 -3,38  
Altın Gr. 387 387 -1,34  
Cumhuriyet 2.492 2.542 -27,10  
Tam 2.565 2.608 -27,90  
Yarım 1.252 1.275 -13,60  
Çeyrek 624 638 -6,80  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,05  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 -0,02  
B. Petrol 30,08 30,08 -0,89  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru