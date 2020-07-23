Stratejist Cüneyt Paksoy, gram altının üst üste rekor fiyatlar kırmasının ardından "Hareketin devamı destekleyici dinamiklerden dolayı mümkün ama bu kadar sert hareketler düzeltmeler de getirebilir. Yeni altın alacaklar dikkatli olsun." dedi.
Mahmut Ekinci
Herkes bunu konuşuyor! Altın alacaklar dikkat...
23.07.2020 13:44
Son güncelleme : 23.07.2020 13:55
Stratejist Cüneyt Paksoy, euro/dolar paritesini ve dolar
endeksindeki geri çekilmeyi yorumladı.
"BEKLE-GÖR GELEBİLİR"
Bugün açıklanacak olan kritik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını da değerlendiren Paksoy, Merkez Bankası'nın 'bekle-gör'e devam etmesini beklediğini söyledi.
BIST 100 endeksi ve dünyanın önde gelen borsalarını değerlendiren Paksoy, yayının sonunda vatandaşın en çok merak ettiği altın fiyatları
ile ilgili beklentilerini ve altında son gelişmeleri yorumladı.
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BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.325.730
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|380.736
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|178.456.770
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|2.299.815
|% 9,95
|
|AKGUV
|4,70
|84.681.050
|% -8,74
|
|ARMDA
|25,68
|14.420.680
|% -4,96
|
|IZTAR
|5,05
|480.514
|% -4,90
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|DENGE
|2,07
|597.590
|% -4,17
|
|ISBIR
|1.250,00
|259.400
|% -3,85
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|ASELS
|34,70
|1.159.331.058
|% 2,85
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|ISFIN
|4,26
|698.346.109
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,35
|677.760.242
|% -0,84
|
|THYAO
|11,91
|636.871.991
|% 1,71
|
|TUPRS
|88,40
|383.908.627
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,35
|677.760.242
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,26
|698.346.109
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,65
|359.323.192
|% 4,74
|
|IHLGM
|1,75
|230.010.112
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,13
|332.075.341
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6904
|8,7339
|% -0,11
|
|Frank
|7,3580
|7,4024
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|10,64
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.693
|2.716
|18,10
|
|Tam
|2.774
|2.787
|18,50
|
|Yarım
|1.347
|1.363
|9,00
|
|Çeyrek
|675
|682
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,05
|5,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|0,05
|