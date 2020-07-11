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Hindistan, Asya`nın en büyük güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı

11.07.2020 10:48

Son güncelleme : 11.07.2020 10:48
Hindistan, enerji alanında ulusal yeterliliği artırmak hedefiyle Madya Pradeş eyaletinde kurduğu 750 megavatlık Rewa Ultra Mega Güneş Enerjisi Santralinin açılışını yaptı.



AA

Santralin sanal açılış törenine video konferansla bağlanarak konuşan  Başbakan Nerandra Modi, Asya'nın en büyük güneş enerji santrali olan tesisin  Hindistan'ın enerji ve üretim alanında dışa bağımlılığını azaltacağını vurguladı.

Güneş enerjisi alanında yerli üretimi teşvik etmek üzere kamu kurum ve  kuruluşlarının yalnızca yerli üreticilerden panel ve modüller satın almasını  kararlaştırdıklarını ifade eden Modi, "Umuyoruz ki Hindistan kısa zamanda enerji  ihracatçısı konumuna gelecektir." dedi.

Hindistan'ın karbon emisyonlarını yılda 1,5 milyon ton azaltması  beklenen proje, ülkenin 2020'ye kadar 175 gigavatlık yenilenebilir enerji üretme  hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

ÇİN'DEN İTHALATIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Öte yandan Modi'nin yerli üretime yaptığı vurgunun, dünyanın önde  gelen güneş enerjisi paneli üreticilerinden olan son dönemde sınır çatışmaları  yaşadığı Çin'e karşı ülkenin bu alandaki bağımsızlığını artırmaya yönelik bir  hamle olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Hindistan, güneş enerjisi yatırımları için Çin'den büyük miktarda  güneş enerjisi paneli ve modülü ithal ediyor.

Hindistan ile Çin arasındaki sınır ihtilafından kaynaklanan gerilim,  ülkenin kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin  ölümüyle sonuçlanan çatışmayla tırmanmıştı.




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