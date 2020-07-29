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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

29.07.2020 10:32

Son güncelleme : 29.07.2020 10:32
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 2,22, yıllık bazda yüzde 9,77 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan  hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri  ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin haziran ayı sonuçlarını  açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,22, geçen  yılın aralık ayına göre yüzde 9,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 ve 12  aylık ortalamalara göre yüzde 11,4 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 17,31,  mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10,46, konaklama ve yiyecek  hizmetlerinde yüzde 5,72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,41, bilgi ve  iletişim hizmetlerinde yüzde 5,22 artış gösterirken, gayrimenkul hizmetlerinde  ise yüzde 20,87 azaldı.

Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks konaklama ve yiyecek  hizmetlerinde yüzde 5,36, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,71, ulaştırma ve  depolama hizmetlerinde yüzde 3,61 yükselirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde  13,48, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,74, mesleki bilimsel ve teknik  hizmetlerde yüzde 0,37 geriledi.

Yıllık bazda incelendiğinde H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul  hizmetlerinde yüzde 20,87, konaklama hizmetlerinde yüzde 11,77 ve seyahat  acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde  5,29 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 25,87,  hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 25,68, depolama ve destek hizmetleri,  taşımacılık için yüzde 25,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler  olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise programcılık ve yayıncılık  hizmetlerinde yüzde 13,60, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13,48, bina ve çevre  düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 3,31 azalış gerçekleşti. Buna karşılık  hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 26,15, seyahat acentesi, tur operatörü,  diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,43, konaklama  hizmetleri yüzde 14,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.




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