Honda, Wuhan`daki fabrikasını kapalı tutacak













FOREKS

Honda, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde bulunan fabrikasını, eyalette ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle uzatılan Çin Yeni Yılı tatili çerçevesinde 13 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.Yapılan açıklamada, Wuhan'daki tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine yer verilmedi. Şirket'in bir sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada üretimin 14 Şubat'ta yeniden başlamasının planlandığını ifade etmişti.Toyota da yaptığı açıklamada Çin'de bulunan fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurmuştu.Şirket sözcüsü Eric Booth, bu kararın yerel ve bölgesel hükümetlerin tedarik durumu göz önüne alınarak verildiği ve bu durumun kararın alınmasında çok önemli bir etken olduğunu belirtmişti.